На Украине теплоэлектростанции начали прекращать работу из-за нехватки угля

На Украине в среду были остановлены Трипольская и Приднепровская ТЭС, а также было сообщено о приостановке в четверг работы Змиевской ТЭС. Теплоэлектростанции останавливаются из-за дефицита угля антрацитовой группы, поставки которого прервались в связи с транспортной блокадой неподконтрольных Киеву районов на востоке страны.

О приостановке работы Трипольской и Приднепровской ТЭС в среду, 5 апреля, сообщили пресс-службы управляющих компаний, передает УНИАН.

В сообщениях отмечается, что цель остановки работы Трипольской и Приднепровской ТЭС — накопление угля антрацитовой группы. Последние дни перед остановкой Трипольская ТЭС работала одним блоком, а запасы угля Приднепровской ТЭС сократились до 30 тыс. тонн, что является минимальным резервным запасом топлива.

О приостановке с четверга работы Змиевской ТЭС сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, передает ТАСС. По его словам, приостановка работы ТЭС связана с избыточными мощностями в системе страны. Змиевская станция обеспечивает электроэнергией Харьковскую, Полтавскую и Сумскую области.

Директор Приднепровской ТЭС Сергей Дегтяренко сообщил, что поставки необходимого станции угля с Донбасса остановлены вследствие блокады. Заказать похожий по характеристикам уголь можно в ЮАР и Австралии, но срок поставки составляет 2 месяца, а текущая цена импортного угля 110-115 долларов за тонну.

Трипольская ТЭС является самой мощной электростанцией в Киевской области. Она снабжает электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Приднепровская ТЭС расположена городе Днепр (бывший Днепропетровск) на левом берегу Днепра. Змиевская станция обеспечивает электроэнергией Харьковскую, Полтавскую и Сумскую области.