В этом сезоне в Эстонии от гриппа скончались 43 человека

По данным Департамента здоровья в этом сезоне гриппа стационарное лечение потребовалось 1363 пациентам, из них 105 попали в интенсивную терапию. Из-за осложнений, вызванных гриппом, скончались 43 человека.

73% госпитализированных были взрослыми и пожилыми людьми. Их лечение в среднем длилось 13,8 дней.

"Если сравнить с предыдущими сезонами гриппа, то число нуждавшихся в госпитализации в этот раз превысило показатели всех предыдущих сезонов", – сказала специалист по гриппу Департамента здоровья Ольга Садикова.

В прошлом сезоне, когда преобладающим вирусом гриппа был A(H1N1)pdm09, было больше тяжелых случаев среди детей, которые составили почти половину от всех госпитализированных. В этом году циркулировал вирус A(H3N2), который вызвал много тяжелых случаев заболевания среди пожилых людей.

Если в предыдущие годы смертность из-за осложнений после гриппа в Эстонии была на уровне 20-22, то в этом году от гриппа скончались 43 человека в возрасте от 7 месяцев до 95 лет. Медианный возраст скончавшихся пациентов – 79,5 лет.

Обзор тяжелых случаев заболевания гриппом

Среди детей до 15 лет во время сезона гриппа в интенсивной терапии нуждались трое. Один из ни х погиб – это был семимесячный младенец, который до этого предположительно был здоров и за два дня до госпитализации находился дома с высокой температурой.

В возрастной группе от 18 до 64 лет интенсивная терапия из-за гриппа потребовалась 19 пациентам. Одного отягощающего фактора риска привести невозможно, так как сопутствующие заболевания были разными: у пятерых пациентов были заболевания легких, в четырех случаях была алкогольная зависимость, у троих пациентов были заболевания сердечно-сосудистой системы, у троих – онкология, в единичных случаях были также эндокринные и генетические заболевания. У двоих пациентов данных о сопутствующих заболеваниях не было. В этой возрастной группе из-за гриппа скончались три человека.

В возрастной группе от 65 лет и старше интенсивная терапия потребовалась 83 пациентам. Все относились к группе риска как по возрасту, так и по сопутствующим болезням. У 12 пациентов не было информации о сопутствующих заболеваниях, так как они попали в интенсивную терапию уже в очень тяжелом состоянии, все они скончались.

В этом сезоне было много попавших в интенсивную терапию из домов призрения. Из 17 таких пациентов 12 скончались.

Заболеваемость гриппом снижается. Интенсивность можно оценить как низкую, но единичные случаи заболевания, связанные с вирусом гриппа, по-прежнему регистрируют по всей Эстонии.