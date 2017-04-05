В Пярну после ремонта открылся центральный рынок

Строительство рыночного комплекса в Пярну длилось целый год. Теперь в современных помещениях предпочтение отдается сельхозпродукции и рукоделию, передает "Актуальная камера".

Перед новым зданием центрального рынка уже с утра собралось множество горожан. Открытия рынка жители Пярну ждали целый год. Когда владельцы рынка объявили, что он будет закрыт для обновления, пярнусцы опасались, что останутся без традиционного места торговли.

Рынок на пересечении улиц Карья и Хыбе действует в Пярну с 1953 года. Традиционно здесь торговали сельхозпродукцией. Правда, в последние годы основным ассортиментом стали одежда и обувь. Новые владельцы рынка решили вернуть его изначальное предназначение.

"Мы делаем акцент на сельскохозяйственную продукцию. Часть рынка отдана местным производителям. Свежие продукты – мясо, рыба, мед", – пояснила член правления "Pärnu Turg" Ольга Дубовицкая.

Продавцы довольны условиями, которые созданы на рынке после капитального ремонта. Отмечают, что стало светлее и свободнее.

Сразу же после открытия рынок превратился в муравейник. Покупатели оценили свежий ремонт, но отметили высокие цены.