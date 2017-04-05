Ирландская полиция задержала предполагаемого наемного убийцу из Эстонии

Полиция Ирландии задержала в Дублине троих мужчин, один из которых является эстонцем и, по данным ирландских СМИ, мог приехать в Ирландию для совершения заказных убийств.

Ирландская национальная телерадиовещательная компания RTE сообщила, что задержания были произведены во вторник сотрудниками бюро по борьбе с наркотиками и организованной преступностью в ходе операции в районе Блейкстаун в Дублине.

Двое задержанных — ирландцы, а еще один — 58-летний мужчина из Эстонии. По данным ERR, речь идет об Имре Аракасе, которого в Эстонии неоднократно связывали с криминальным миром.

Газета The Irish Sun пишет, что мужчина имеет прозвище "Мясник". По ее данным, речь идет о наемном убийце, объявленном в розыск в нескольких странах.

По данным RTE, полиция подозревает, что "Мясника" в Ирландию доставила преступная группировка Кинахана, с которой связан один из задержанных во вторник ирландцев.

Эта группировка уже давно ведет кровавую войну с другим преступным сообществом — группировкой Хатча. По данным The Irish Times, у "Мясника" нашли список членов банды Хатча и данные об их маршрутах.

В доме при задержании также нашли кокаин стоимостью около 5000 евро.

Эстонец и один из ирландцев задержаны на семь дней.