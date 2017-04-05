Актуальная камера 05.04.2017 (18:00)

Павел Алонов: учителя пока не готовы помочь ребенку ориентироваться в потоке информации
В быстро меняющемся мире школа становится хранителем традиций, эмоций, искренности, считает учитель истории Паэской гимназии Павел Алонов, рассказавший на конференции TEDxLasnamäe порталу rus.err.ee о том, как будет выглядеть школа будущего. Учитель в современной школе должен быть навигатором, помогающим ребенку ориентироваться в потоке информации. К этому сейчас учителя не готовы.
Корреспондент ERR Антон Алексеев накануне вечером прибыл на место трагедии в Санкт-Петербург и взял комментарии у местных жителей. По мнению одного из горожан, теракт может быть местью Владимира Путина за недавние протесты петербуржцев с требованием его отставки. Политолог Вячеслав Морозов, напротив, не верит, что подобный теракт может быть выгоден российским властям.
В марте 2017 года эфир телеканала ETV+ в течение как минимум 15 минут посмотрели 282 000 телезрителей в возрасте старше 4-х лет, что на 14 000 меньше, чем в феврале. На 12 000 меньше было и уникальных пользователей, посетивших в марте портал etvpluss.ee.