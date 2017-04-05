Актуальная камера 05.04.2017 (18:00)

Корреспондент ERR Антон Алексеев накануне вечером прибыл на место трагедии в Санкт-Петербург и взял комментарии у местных жителей. По мнению одного из горожан, теракт может быть местью Владимира Путина за недавние протесты петербуржцев с требованием его отставки. Политолог Вячеслав Морозов, напротив, не верит, что подобный теракт может быть выгоден российским властям.