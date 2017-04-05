Сенатор-демократ выступил с 15-часовой речью против кандидатуры Горсача в Верховный суд США

Представляющий Демократическую партию член Сената США от штата Орегон Джефф Меркли занял трибуну верхней палаты американского парламента на 15 часов, протестуя против кандидатуры Нила Горсача, которого президент страны Дональд Трамп выдвинул в члены Верховного суда США.

Речь Меркли началась во вторник около 19:00 и завершилась в среду после 10:00. Офис сенатора ранее сообщил, что Меркли "будет оставаться на трибуне и не сдастся до тех пор, пока он сохраняет способность говорить", передает издание The Hill.

Во время речи в зале заседаний присутствовал только один коллега Меркли — сенатор-демократ Дик Дербин.

По мнению сенатора, верхней палате парламента не следует утверждать предложенную Трампом кандидатуру, пока продолжается расследование вмешательства России в президентские выборы в США осенью прошлого года, а также предполагаемых связей Москвы с лицами из окружения действующего президента страны. "Это очень серьезный вопрос. Над легитимностью выборов и, соответственно, легитимностью президента нависла очень черная туча", - заявил Меркли.

Формальные дебаты по кандидатуре Нила Горсача в сенате начались во вторник. Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл еще до начала речи Меркли зарегистрировал решение о прекращении прений, тем самым назначив автоматическое процедурное голосование по Горсачу на утро четверга. После этого сможет начаться непосредственное обсуждение его кандидатуры, которое закончится голосованием по утверждению Горсача в должности.

Республиканская партия контролирует в сенате 52 места, а Демократическая — 48. Только четверо сенаторов-демократов заявили, что они не поддержат т. н. филибастер — парламентскую практику бесконечного затягивания прений, не позволяющую перейти к голосованию по обсуждаемому вопросу до тех пор, пока хотя бы один депутат желает продолжать дебаты.

Для преодоления филибастера требуется 60 голосов, поэтому вполне возможно, что республиканцам для утверждения кандидатуры Горсача придется изменить сенатские правила, в принципе отменив филибастер для голосования по кандидатурам в Верховный суд.