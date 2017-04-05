В Германии соцсети обяжут удалять ложные новости под угрозой штрафа до 50 млн евро

Правительство ФРГ утвердило законопроект, обязывающий социальные сети удалять сообщения, которые разжигают рознь или вводят пользователей в заблуждение, и предусматривающий огромные штрафы за невыполнение этого требования.

Документ был принят на заседании кабмина и для вступления в силу теперь должен быть поддержан парламентом, сообщило в среду, 5 апреля, агентство ТАСС.

"Законопроект конкретизирует существующие требования по удалению информации, которая способствует разжиганию розни или является заведомо ложной", - заявил министр юстиции ФРГ Хайко Маас, слова которого приводит агентство DPA. "Администраторы социальных сетей несут ответственность, если их платформа становится площадкой для распространения такой информации", - добавил он.

В частности, предполагается, что после поступления соответствующей жалобы от пользователей информация должна быть удалена в течение 24 часов. В противном случае социальным сетям может грозить штраф до 50 млн евро.

В подготовленном Минюстом ФРГ документе подчеркивается, что соцсети обязаны создать доступный для всех пользователей механизм подачи жалоб и реагирования на них. "Очевидно противоречащие закону" сообщения должны быть удалены или заблокированы в течение 24 часов, решение по спорным вопросам следует принять в течение семи дней. В каждом отдельном случае о решении должен быть проинформирован подавший жалобу пользователь.

При этом министр заверил, что законопроект не предполагает введения государственной цензуры в том или ином виде. Действие документа распространяется только на информацию, подпадающую под законодательные запреты, пояснил он.