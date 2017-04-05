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МИД РФ подтвердил визит Тиллерсона в Москву 11-12 апреля ({{commentsTotal}})

Рекс Тиллерсон. Автор: Фото: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

11-12 апреля Москву с рабочим визитом посетит Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, что станет его первым визитом в РФ в качестве руководителя внешнеполитического ведомства администрации Дональда Трампа.

Сообщение с подтверждением предстоящего визита Тиллерсона, о котором ранее сообщали СМИ, было опубликовано в среду, 5 апреля, на веб-сайте Министерства иностранных дел России.

Среди заявленных тем переговоров главы российского МИДа Сергея Лаврова с Тиллерсоном — обсуждение актуальных задач в области международной безопасности, включая борьбу с терроризмом, урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, деэскалация обстановки на Корейском полуострове и положение на Украине. Может обсуждаться тематика контроля над вооружениями.

Российская сторона также намерена поднять вопрос об устранении многочисленных раздражителей в двусторонних отношениях, таких как аресты граждан России американскими спецслужбами в третьих странах, нарушение в США прав российских приемных детей, создание искусственных сложностей для выполнения российскими дипломатами своих служебных обязанностей. Важное значение также придается расширению торгово-инвестиционных связей, развитию культурных, научных, спортивных и других обменов.

В сообщении отмечается, что российско-американские отношения находятся в глубоком кризисе и Москва позитивно оценивает заявленное стремление нового руководства США изменить ситуацию к лучшему, но взаимодействие с США должно происходить на основе принципов равноправия, невмешательства во внутренние дела и уважения интересов друг друга.

Выведение российско-американских отношений на траекторию устойчивого развития и повышение уровня взаимопонимания отвечает интересам не только народов двух стран, но и всего мира, а также способствовало бы укреплению глобальной стабильности, говорится в комментарии.

Редактор: Андрей Крашевский



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