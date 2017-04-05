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Правительство все ближе к введению налога на напитки с сахаром ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Екатерина Минькова, "Актуальная камера"

В среду правительство Эстонии договорилось ввести акциз на напитки, содержащие более 5 г сахара на 100 мл. Конкретный размер ставок все еще не установлен, но в будущем производители могут выплачивать государству до 36 центов. Это не только ударит по кошельку покупателей и производителей, может изменится и привычный вкус лимонадов, передает "Актуальная камера".

После введения акциза на сладкие напитки производителям придется выплачивать государству за каждый литр содержащего 5-8 г сахара на 100 мл продукта 20 центов, а за литр содержащего более 8 г – до 36 центов за литр. Это только один из вариантов, который рассматривает кабинет министров. Размер ставок еще не установлен.

"На следующей неделе члены правительства смогут договориться по окончательному варианту. Тогда мы продолжим работу по разработке законопроекта, чтобы успеть принять его до 1 июля текущего года и ввести закон в действие с 1 января 2018 года", – сказал вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров. По его словам, пока рано говорить о ставках, так как на столе у правительства несколько вариантов.

Если размер ставок останется на этом уровне, то цены на сладкие напитки вырастут: в первом случае – в среднем на 35%, а, во втором – до 50%.

"После введения этого акциза цены на прохладительные напитки вырастут вдвое. Это непропорционально. После того как его введут, мы сможем точно сказать, что самые дорогие сладкие напитки продаются в Эстонии", – отметил руководитель A. Le Coq Тармо Нооп.

Предприятие не исключает, что в связи с нововведениями грядет сокращение персонала. Изменится и вкус напитков.

"Если налог с напитков, содержащих подсластители, в два раза меньше, чем с тех, что содержат сахар, то мы начнем переходить на сахарозаменитель. Это значит, что вкус изменится. Никто от этого не выиграет", – добавил Нооп.

Вице-канцлер Дмитрий Егоров уверен, что если благодаря законопроекту производители будут уменьшать количество сахара в прохладительных напитках, то цель будет достигнута.

Скорее всего, на соки, содержащие натуральный сахар, налог вводиться не будет. Но в этом случае правительство создаст условия неравной конкуренции.

"Если правительство принимает решение, что оно хочет оставить натуральные соки вне зоны действия этого закона, то для этого необходимо подать ходатайство в Европейскую комиссию для того, чтобы получить разрешение на такую государственную помощь", – пояснил Егоров.

Правительство намерено вводить акциз постепенно. С 1 января 2018 года налогом, возможно, будут облагаться напитки, содержащие более 10 г сахара на 100 мл, с 2019 – более 9 г, а с 2020 – с 8 г.

Редактор: Ирина Киреева



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