Эстония выделит 1,3 млн евро на гуманитарную помощь Сирии

Об этом в среду, 5 апреля, заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, выступая в Брюсселе на донорской конференции по Сирии.

"Сегодняшняя конференция проходит на фоне одного из самых трагических гуманитарных кризисов, в котором жизнь миллионов людей зависит от международной гуманитарной помощи. Эстония тоже продолжает оказывать помощь", - сказал Миксер.

До настоящего времени Эстония уже выделила на гуманитарную помощь Сирии 6,8 млн евро.

Комментируя ситуацию в Сирии, Миксер подчеркнул необходимость найти устойчивое политическое решение конфликта, который он назвал гражданской войной. Министр подчеркнул, что в Сирии уже шесть лет систематически нарушаются права человека и международное право, а также совершаются военные преступления, виновных в которых необходимо привлечь к ответственности.

По словам Миксера, режим президента Сирии Башара Асада не смог защитить жителей своей страны, не справившись тем самым с первоочередной обязанностью любого правительства. Более того, режим сам совершил отвратительные преступления против своего народа, поэтому положение гражданского населения и беженцев в Сирии должно оставаться под повышенным вниманием международного сообщества.

Организаторами конференции выступили Европейский союз, Германия, Кувейт, Норвегия, Катар, Великобритания и ООН. В мероприятии на уровне министров представлены 70 государств, международные и неправительственные организации. Цель конференции — придать импульс поискам решения сирийского конфликта и поддержать политический переходный процесс в стране.