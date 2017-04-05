Во дворе дневного центра "Кяо" хотят построить дом по уходу за людьми с заболеваниями психики

Жаркие споры ведутся вокруг строительства дома по уходу для людей с психическими недостатками, который может появиться на территории дневного центра для инвалидов "Кяо". Представители родительского комитета "Кяо" выступают против данной этой инициативы, передает "Актуальная камера".

В дневном центре для людей с ограниченными возможностями "Кяо" в столичном районе Ласнамяэ заботятся об инвалидах в то время, пока их опекуны находятся на работе. Между тем, во дворе центра собираются построить дом по уходу за людьми с особыми психическими потребностями. Представители родительского комитета категорически против.

Представитель фирмы Hoolekandeteenused не видит проблемы, ведь большую часть времени задний двор не используется. "Мы находимся в густонаселенном районе Ласнамяэ. Эти 20 человек, которые здесь появятся, не помешают обитателям центра, в котором те находятся с 8 утра до 5 вечера. По вечерам, выходным и летом этот двор пуст", – отметил председатель правления АО Hooldekandeteenused Маарьё Мяндмаа.

Для строительства почти все готово: есть финансирование и проект, нет только земли, которую должен предоставить город.

"Таллинн посмотрел свой земельный фонд и единственное место, где подобное здание было бы возможно теоретически построить, здесь. На сегодняшний день отсутствуют различные документы, отсутствует разрешение на строительство. Это сейчас только на стадии обсуждения", – пояснила вице-мэр Таллинна Эха Вырк.

Отсутствие решения о выделение земельного участка дает дневному центру по уходу "Кяо" возможность побороться за свой двор.