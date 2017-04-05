Госдума отказалась начать антикоррупционное расследование главы российского правительства

Государственная Дума РФ на заседании в среду отклонила внесенный депутатами фракции КПРФ проект поручения провести парламентское расследование по материалам Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, посвященным премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Против принятия этого протокольного поручения проголосовали большинство депутатов нижней палаты российского парламента, сообщило в среду, 5 апреля, агентство Интерфакс.

Четыре депутата-коммуниста предлагали Госдуме поручить парламентскому комитету по безопасности и противодействию коррупции организовать проверку обвинений, изложенных Алексеем Навальным, а также рассмотреть вопрос о возможности привлечения к ответственности лиц, фигурирующих в материале.

Если бы по результатам проверки материалы были признаны недостоверными, то парламентский комитет должен был бы рассмотреть вопрос о возможности привлечения к ответственности лиц, причастных к опубликованию таких материалов.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального выпустил расследование о российской и зарубежной недвижимости, которая якобы принадлежит Дмитрию Медведеву.

Позже пресс-секретарь премьера РФ Наталья Тимакова заявила, что считает бессмысленным комментировать "пропагандистские выпады" персонажей, вообразивших себя участниками президентской кампании. В свою очередь в Кремле не стали знакомиться с деталями расследования.

Накануне расследование ФБК прокомментировал сам Медведев. "Причем делается все по принципу "компота": берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его", - сказал глава российского кабмина.