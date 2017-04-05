rus.err.ee

К 2021 году Силламяэ может стать туристическим городом Эстонии ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа
Алексей Фёдоров, "Актуальная камера"

На днях предпринимательства, проходящих в Силламяэ, задумались о том, как превратить приморский город в настоящие морские ворота не только Ида-Вирумаа, но и всей Эстонии. Сколько денег может уйти на проект, подсчитал корреспондент "Актуальной камеры".

Представьте пассажирский автобусный маршрут, соединяющий Северную Норвегию с Южной Италией. Единственное недостающее звено – отсутствие паромного сообщения между Котка и Силламяэ. Остальные части этого рынка с хорошим потенциалом уже готовы.

"Это маршрут, вдоль которого проживает 195 млн европейских потребителей. Можно к примеру сравнить это с Санкт-Петербургом, где есть лишь 5 млн потенциальных потребителей. И вся эта масса туристов может прийти в Ида-Вирумаа, Котка и к Северному морю", – отметил предприниматель Ойва Похьяранта.

Отсутствие пассажирского паромного сообщения – это вопрос номер один для Силламяэского порта. Необходимо строительство причала для воссоздания линии Силламяэ-Котка. Для этого нужно порядка 10 млн евро. Собственники порта готовы вложить половину суммы. Часть средств могло бы инвестировать государство, которое должно быть заинтересовано в развитии региона, считают в порту.

"Без частных и государственных инвестиций не обойтись. Если бы претворили в жизнь план инвестиций в регион в размере 50-60 млн евро, в числе которых 5 млн для строительства пассажирского терминала порта Силламяэ, то я могу гарантировать, что в течение 5-10 лет это привлечет гораздо больше, чем будет вкладывать государство", – уверен директор по развитию Силламяэского порта Андрей Биров.

Пассажирский терминал, строительство причалов для яхт и лодок, а также улучшение городской инфраструктуры превратит Силламяэ в туристическую мекку, способную заинтересовать гостей.

"Сейчас туристов интересуют впечатления. Давно витает хорошая идея, создать тур путешествий по бомбоубежищам в старом городе. Город своими силами создавать подобные услуги не может, да и не должен. Это должны создавать предприниматели и гражданское общество", – сказал специалист по развитию мэрии Силламяэ Антон Макарьев.

Есть ли у города Силламяэ возможности стать полноценным туристическим городом на карте Эстонии? Желают ли жители Силламяэ, чтобы их город остался только портовым городом или превратился в морские ворота региона? Опыт северных соседей показывает, что потенциал для развития здесь есть.

В Силламяэ сейчас ведутся работы по изменению внешнего вида приморского бульвара, запланировано создание променада. Кардинальных изменений в Силламяэ ждут к 2021 году.

Редактор: Ирина Киреева



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Правительство все ближе к введению налога на напитки с сахаром
ФОТО и ВИДЕО: последние грузы и личный состав батальонной группы НАТО прибыли в Эстонию
Ирландская полиция задержала предполагаемого наемного убийцу из Эстонии
Желающим сдать экзамен на водительские права приходится ждать до двух месяцев
Директору нарвского детсада "Красная шапочка" предъявлено подозрение в подделке документов

Павел Алонов: учителя пока не готовы помочь ребенку ориентироваться в потоке информации

В быстро меняющемся мире школа становится хранителем традиций, эмоций, искренности, считает учитель истории Паэской гимназии Павел Алонов, рассказавший на конференции TEDxLasnamäe порталу rus.err.ee о том, как будет выглядеть школа будущего. Учитель в современной школе должен быть навигатором, помогающим ребенку ориентироваться в потоке информации. К этому сейчас учителя не готовы.

Почти 80% нарвских школьников не хотят полного возврата обучения на русском языке

С сентября 2017 года столичные гимназисты будут получать бесплатные школьные обеды
С пятницы граждан ЕС при пересечении границы союза будут проверять более тщательно
Мнение / Интервью
Житель Петербурга о теракте в метро: это - месть Путина горожанам

Корреспондент ERR Антон Алексеев накануне вечером прибыл на место трагедии в Санкт-Петербург и взял комментарии у местных жителей. По мнению одного из горожан, теракт может быть местью Владимира Путина за недавние протесты петербуржцев с требованием его отставки. Политолог Вячеслав Морозов, напротив, не верит, что подобный теракт может быть выгоден российским властям.

Обновлено: 15:58 
Стойческу: теракт может мобилизировать народ России вокруг власти
Актер Николай Бенцлер: стеклянный потолок для русских - это миф
Венедиктов: дни Медведева во главе российского правительства сочтены
ИДА-ВИРУМАА
К 2021 году Силламяэ может стать туристическим городом Эстонии
Депутат Дмитриев: каждый 40-й житель Ида-Вирумаа заражен ВИЧ
Власти Кохтла-Ярве выразили соболезнования в связи с терактом в Петербурге
Исчезающие поселки Кохтла-Ярве Вийвиконна и Сиргала могут передать волости Вайвара
В новом летнем сезоне парковка в Нарва-Йыэсуу не подорожает
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Теракт в Санкт-Петербурге совершил 22-летний киргиз с гражданством РФ
Обновлено: 16:27 
Мосгорсуд приговорил эстонского серопаспортника к 11 годам тюрьмы за шпионаж
Государство поддержит поездку учителей русского языка в Петербург
ЗА РУБЕЖОМ
В Госдуме России коммунисты угощали медом с пасеки Геннадия Зюганова
Главный политстратег Трампа исключен из Совета нацбезопасности США
Шесть человек погибли в результате взрыва на заводе фейерверков в Португалии
Госдума отказалась начать антикоррупционное расследование главы российского правительства
Эстония выделит 1,3 млн евро на гуманитарную помощь Сирии
МИД РФ подтвердил визит Тиллерсона в Москву 11-12 апреля
ЭСТОНИЯ
Во дворе дневного центра "Кяо" хотят построить дом по уходу за людьми с заболеваниями психики

Жаркие споры ведутся вокруг строительства дома по уходу для людей с психическими недостатками, который может появиться на территории дневного центра для инвалидов "Кяо". Представители родительского комитета "Кяо" выступают против данной этой инициативы, передает "Актуальная камера".

В ночь на четверг в работе интернет-банка Swedbank возможны сбои
В этом сезоне в Эстонии от гриппа скончались 43 человека
В марте ETV+ посмотрели 282 000 человек
Из-за Совета по прессе Мартин Репинский до сих пор не подал в суд на Eesti Ekspress
В Идаской и Ляэнеской префектурах создадут отряды быстрого реагирования
Полиция ждет сообщений о проблемных местах на дорогах и водителях-лихачах
ЭКОНОМИКА
На кооперативном мясокомбинате в Пылвамаа хотят открыть до ста рабочих мест
Авиакомпания Cityjet открывает авиабазу в Эстонии и набирает местные экипажи
13:35
ФОТО: в Таллинне Statoil начал переход на новый бренд Circle K
09:30
Биржевая цена электричества в марте оказалась самой низкой с прошлого лета
07:57
В Таллинне открывается традиционная строительная выставка
04.04
За год квартиры в Таллинне подорожали в среднем на 7,7%
04.04
Избыток СПГ на мировом рынке может привести к снижению цен на газ
СПОРТ
Президентом Всемирной федерации шашек может стать эстонец Янек Мягги
Юрген Зопп не поможет сборной Эстонии в матче Кубка Дэвиса
На выплаты спортивных стипендий государство выделило почти 58 000 евро
Молодые эстонские хоккеисты уступили на ЧМ Румынии
Кубок УЕФА по футзалу переименуют в Лигу чемпионов
Молодые эстонские хоккеисты одолели Хорватию
"Калев/Крамо" проиграл ЦСКА с разницей в 32 очка
Васильев получил травму в чемпионате Польши и пропустит около месяца
Обновлено: 03.04
ВИДЕО: красивый гол Зенева не помог "Габале" добиться победы
КУЛЬТУРА
В рамках литературного фестиваля HeadRead пройдет 13 мероприятий на русском языке
В Таллинне сделан еще один шаг по созданию памятника чете Лендеров
Новыми членами совета Русского театра стали Катре Вяли и Михаил Кылварт
Обновлено: 10:12
На фестивале Õllesummer вновь выступит группа HURTS
Евровидение
Эстония выступит предпоследней во втором полуфинале "Евровидения 2017"
Европейский вещательный союз пригрозил Украине отстранением от "Евровидения"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
В Пярну после ремонта открылся центральный рынок
В Пыхья-Таллинне установят 170 новых мусорных ящиков
Фельдшер признана виновной в гибели детей на Сямозере в Карелии
Толоки по наведению порядка в Таллинне начнутся уже в эту пятницу
Апрель обещает быть чуть теплее среднестатистического
Последние новости
21:45
В Госдуме России коммунисты угощали медом с пасеки Геннадия Зюганова
21:43
Главный политстратег Трампа исключен из Совета нацбезопасности США
21:36
На кооперативном мясокомбинате в Пылвамаа хотят открыть до ста рабочих мест
21:31
Шесть человек погибли в результате взрыва на заводе фейерверков в Португалии
21:26
Правительство все ближе к введению налога на напитки с сахаром
21:08
Актуальная камера 05.04.2017 (20:00)
21:06
ФОТО и ВИДЕО: последние грузы и личный состав батальонной группы НАТО прибыли в Эстонию
21:06
К 2021 году Силламяэ может стать туристическим городом Эстонии
20:51
Во дворе дневного центра "Кяо" хотят построить дом по уходу за людьми с заболеваниями психики
20:13
Госдума отказалась начать антикоррупционное расследование главы российского правительства
19:39
Эстония выделит 1,3 млн евро на гуманитарную помощь Сирии
19:36
В ночь на четверг в работе интернет-банка Swedbank возможны сбои
19:16
МИД РФ подтвердил визит Тиллерсона в Москву 11-12 апреля
19:05
В Пярну после ремонта открылся центральный рынок
Полезно знать
Топ читаемости
04.04
Житель Петербурга о теракте в метро: это - месть Путина горожанам Обновлено
14:45
Почти 80% нарвских школьников не хотят полного возврата обучения на русском языке
04.04
Цыбуленко покинул Свободную партию: исключение Криштафовича стало последней каплей
04.04
ФОТО: Цахкна приветствовал в Эмари французских военнослужащих: защита Парижа начинается с Нарвы Обновлено
10:59
Депутат Дмитриев: каждый 40-й житель Ида-Вирумаа заражен ВИЧ
15:00
С пятницы граждан ЕС при пересечении границы союза будут проверять более тщательно
07:17
За разговоры по мобильному некоторых водителей станут отправлять на спецкурсы
13:35
ФОТО: в Таллинне Statoil начал переход на новый бренд Circle K
03.04
На выставке в Тарту представлены работы Айвазовского, Шишкина и других русских художников
17:22
Директору нарвского детсада "Красная шапочка" предъявлено подозрение в подделке документов
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера 05.04.2017 (18:00)

ПОГОДА
В среду в Эстонии небольшие дожди, ветер, +4..+8
Эстония
В Идаской и Ляэнеской префектурах создадут отряды быстрого реагирования
В Пярну на месте заброшенного завода появится жилой район
Ремонт в Таллиннском аэропорту: политика в отношении опоздавших самолетов будет еще жестче
Канцлер юстиции наградит за вклад в благополучие детей и молодежи
Музей природы Тартуского университета отмечает 215-летие
Архитекторы представили концепцию застройки прибрежного района Таллинна
За рубежом
Анвельт: сегодня риска терроризма в Эстонии нет, но не стоит терять бдительность
Калев Стойческу: теракт может мобилизировать народ России вокруг власти
ERR в Петербурге: в метро на следующий день после теракта непривычно пусто
Теракт в Санкт-Петербурге совершил 22-летний киргиз с гражданством РФ
Обновлено: 04.04
В результате газовой атаки в Сирии погибло 58 человек
Надежда Савченко в интервью "АК+": я - символ развенчания пропаганды