К 2021 году Силламяэ может стать туристическим городом Эстонии

На днях предпринимательства, проходящих в Силламяэ, задумались о том, как превратить приморский город в настоящие морские ворота не только Ида-Вирумаа, но и всей Эстонии. Сколько денег может уйти на проект, подсчитал корреспондент "Актуальной камеры".

Представьте пассажирский автобусный маршрут, соединяющий Северную Норвегию с Южной Италией. Единственное недостающее звено – отсутствие паромного сообщения между Котка и Силламяэ. Остальные части этого рынка с хорошим потенциалом уже готовы.

"Это маршрут, вдоль которого проживает 195 млн европейских потребителей. Можно к примеру сравнить это с Санкт-Петербургом, где есть лишь 5 млн потенциальных потребителей. И вся эта масса туристов может прийти в Ида-Вирумаа, Котка и к Северному морю", – отметил предприниматель Ойва Похьяранта.

Отсутствие пассажирского паромного сообщения – это вопрос номер один для Силламяэского порта. Необходимо строительство причала для воссоздания линии Силламяэ-Котка. Для этого нужно порядка 10 млн евро. Собственники порта готовы вложить половину суммы. Часть средств могло бы инвестировать государство, которое должно быть заинтересовано в развитии региона, считают в порту.

"Без частных и государственных инвестиций не обойтись. Если бы претворили в жизнь план инвестиций в регион в размере 50-60 млн евро, в числе которых 5 млн для строительства пассажирского терминала порта Силламяэ, то я могу гарантировать, что в течение 5-10 лет это привлечет гораздо больше, чем будет вкладывать государство", – уверен директор по развитию Силламяэского порта Андрей Биров.

Пассажирский терминал, строительство причалов для яхт и лодок, а также улучшение городской инфраструктуры превратит Силламяэ в туристическую мекку, способную заинтересовать гостей.

"Сейчас туристов интересуют впечатления. Давно витает хорошая идея, создать тур путешествий по бомбоубежищам в старом городе. Город своими силами создавать подобные услуги не может, да и не должен. Это должны создавать предприниматели и гражданское общество", – сказал специалист по развитию мэрии Силламяэ Антон Макарьев.

Есть ли у города Силламяэ возможности стать полноценным туристическим городом на карте Эстонии? Желают ли жители Силламяэ, чтобы их город остался только портовым городом или превратился в морские ворота региона? Опыт северных соседей показывает, что потенциал для развития здесь есть.

В Силламяэ сейчас ведутся работы по изменению внешнего вида приморского бульвара, запланировано создание променада. Кардинальных изменений в Силламяэ ждут к 2021 году.