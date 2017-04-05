На кооперативном мясокомбинате в Пылвамаа хотят открыть до ста рабочих мест

Первое в современной истории Эстонии кооперативное мясное производство открылось в Пылваском уезде. Оно возникло в результате объединения капиталов восьми малых производителей свинины. Владельцы надеются, что в будущем количество работников предприятия достигнет ста человек, передает "Актуальная камера".

Потомственный фермер Аве Хаамер из Пылваского уезда владеет одной из самых больших свиноферм в Южной Эстонии – ее хозяйство насчитывает более 5000 голов. Вместе с еще семью предпринимателями она основала кооперативное предприятие Eesti Lihatööstus, официально открывшее сегодня обновленный производственный комплекс в Вастсе-Куусте.

Сырье для кооперативного производства поступает почти со всей Эстонии – от Харьюского до Вильяндиского уезда. Из него на предприятии изготавливают самые разнообразные мясные изделия, но в первую очередь новая компания ориентируется на более высокий ценовой сегмент рынка, избегая выпуска низкокачественной продукции.

"Мы не выпускаем больших объемов дешевых изделий и предлагаем качество. Это видно и по нашему ассортименту – в нем больше ветчины, копченых колбас и вырезок в различных маринадах и меньше вареных колбас и подобных им товаров", – отметил директор товарищества Eesti Lihatööstus Март Луйк.

Сейчас комплекс в Вастсе-Куусте обеспечивает работой около 20 человек, но уже к концу этого года число сотрудников должно вырасти до 50. Владельцы кооперативного предприятия в долгосрочной перспективе надеются создать на заводе до 100 рабочих мест.