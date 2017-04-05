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ФОТО и ВИДЕО: последние грузы и личный состав батальонной группы НАТО прибыли в Эстонию ({{commentsTotal}})

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Фото: Переброска батальона НАТО в Эстонию завершилась. Автор: Силы обороны Эстонии
Эстония
Эстония

В среду завершилась доставка в Эстонию личного состава и последних партий грузов международного батальона НАТО, который разместится в Тапа.

Об этом в среду, 5 апреля, сообщила пресс-служба Сил обороны Эстонии.

Батальонная группа НАТО будет нести службу в составе первой пехотной бригады, обеспечивая безопасность Эстонии.

По словам командующего Силами обороны Рихо Терраса, первый этап увеличения присутствия НАТО в Эстонии успешно завершился. В дальнейшем эстонские и иностранные военные сосредоточатся на оптимизации совместной работы и отработке в реальных условиях системы командного подчинения.

"Я совершенно уверен, что наше сотрудничество будет идти под знаком взаимопонимания, потому что все члены НАТО понимают, почему на Варшавском саммите [НАТО] было принято решение укрепить безопасность всего альянса присутствием союзников в странах Балтии и Польше", - сказал Террас.

Батальонная тактическая группа НАТО в составе 1200 человек из Великобритании, Франции и Дании будет дислоцироваться в Тапа. Общее командование группой будет осуществлять Великобритания, от которой в состав батальона войдут свыше 800 военнослужащих, танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, самоходные артиллерийские установки AS90 и бронетранспортеры. От Франции в состав группы войдут около 300 военнослужащих с танками Leclerc, боевыми машинами пехоты VBCI и бронетранспортерами VAB. Французы будут служить в Тапа восемь месяцев, после чего их сменят датчане.

За последние 15 лет эстонские военнослужащие принимали участие в совместных иностранных миссиях как с британцами, так и с французами и датчанами.

Переброска боевой техники в Тапа будет осуществляться со среды до субботы по маршруту Палдиски - Кейла - Таллиннская окружная дорога - Петербургское шоссе - шоссе Тапа-Лообу - Тапа. Каждая колонна будет включать до 20 единиц техники, максимальная скорость движения колонн — 70 км/ч.

НАТО приняла решение разместить батальонные тактические группы альянса в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в июне прошлого года в связи с изменившейся ситуацией в региональной безопасности.

Редактор: Андрей Крашевский



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