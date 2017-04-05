В Госдуме России коммунисты угощали медом с пасеки Геннадия Зюганова

В Государственной думе России в среду открылась необычная выставка – лидер коммунистов Геннадий Зюганов угощал всех желающих медом с собственной пасеки и пропагандировал пользу пчеловодства, передает "Актуальная камера".

Для лидера коммунистов Геннадия Зюганова пчеловодство – вторая профессия после политики. Пчел разводили еще его отец и дед. От них маленький Гена и унаследовал любовь к пчелам и меду.

"В советской стране в 100 000 коллективных хозяйствах было 10 млн пчелосемей. Это была самая большая пасека на планете. Сегодня осталось меньше трех", – отметил председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

Для привлечения внимания к проблемам пчеловодов коммунисты и организовали необычную выставку, на которой экспонируются старинные ульи и прочий инвентарь. Геннадий Зюганов дарил гостям свою книгу, посвященную пчеловодству. Первым обладателем подарка стал главный политический конкурент Геннадия Зюганова – Владимир Жириновский.

"Мы рады, что здесь эта выставка, пасека Геннадия Андреевича Зюганова. Мы с удовольствием все попробуем, посмотрим и будем всячески помогать. Мы заставим наше министерство сельского хозяйства уделять больше внимания", – сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Поддержка либерал-демократов нужна коммунистам для принятия специального закона "О пчеловодстве". С его помощью они надеются увеличить производство меда в России с нынешних 60 000 до необходимых, по их расчетам, 300 000 тонн в год. Россиян в таком случае ждет по-настоящему сладкая жизнь!