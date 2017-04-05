Актуальная камера 05.04.2017 (20:00)

Павел Алонов: учителя пока не готовы помочь ребенку ориентироваться в потоке информации
В быстро меняющемся мире школа становится хранителем традиций, эмоций, искренности, считает учитель истории Паэской гимназии Павел Алонов, рассказавший на конференции TEDxLasnamäe порталу rus.err.ee о том, как будет выглядеть школа будущего. Учитель в современной школе должен быть навигатором, помогающим ребенку ориентироваться в потоке информации. К этому сейчас учителя не готовы.
Корреспондент ERR Антон Алексеев накануне вечером прибыл на место трагедии в Санкт-Петербург и взял комментарии у местных жителей. По мнению одного из горожан, теракт может быть местью Владимира Путина за недавние протесты петербуржцев с требованием его отставки. Политолог Вячеслав Морозов, напротив, не верит, что подобный теракт может быть выгоден российским властям.
Жаркие споры ведутся вокруг строительства дома по уходу для людей с психическими недостатками, который может появиться на территории дневного центра для инвалидов "Кяо". Представители родительского комитета "Кяо" выступают против данной этой инициативы, передает "Актуальная камера".