В четверг в Эстонии переменная облачность, +5..+10 ({{commentsTotal}})
Ночью через Эстонию перемещается ложбина низкого давления, а днем над Балтийским морем усилится гребень высокого давления, передает "Актуальная камера".
Ночью ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь или мокрый снег. Местами возможен туман. Юго-западный ветер сменится на северо-западный 2-8 м/с. Температура воздуха – от -3 до +2°C.
Днем будет переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 3-9 м/с. Температура воздуха – от +5 до +10°C.
Редактор: Ирина Киреева