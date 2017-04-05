Главный политстратег Трампа исключен из Совета нацбезопасности США

Президент США Дональд Трамп отменил проведенную в январе реформу Совета национальной безопасности (СНБ), исключив из него Стивена Бэннона, считающегося главным советником и политическим стратегом президента, а также вернув постоянные места в СНБ председателю Комитета начальников штабов и директору национальной разведки.

Соответствующий меморандум был опубликован в Федеральном регистре США, сообщило в среду, 5 апреля, издание The Hill.

Согласно этому документу, Бэннон лишился постоянного места в СНБ, но сможет присутствовать на его заседаниях по мере необходимости. Напротив, глава Комитета начальников штабов и директор национальной разведки снова становятся постоянными участниками всех заседаний совета.

По словам представителя Белого дома, такое решение было принято советником президента по национальной безопасности Гербертом Макмастером и одобрено Трампом. Тем самым фактически отменяется реформа СНБ, проведенная в конце января этого года.

Как отмечает Русская служба Би-би-си, с 2012 года Бэннон возглавлял консервативный новостной сайт Breitbart, а перед президентскими выборами 2016 года возглавил штаб Трампа и считался одним из его ближайших соратников. Однако принятое Трампом после победы на выборах решение назначить Бэннона своим главным стратегом и старшим советником вызвало резкую критику со стороны вашингтонских чиновников. Идеи Бэннона также расходятся с представлениями большинства республиканского истеблишмента. Некоторые однопартийцы даже называли Бэннона правым экстремистом и расистом.