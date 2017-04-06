Волейболисты "Раквере" сравняли счет в полуфинале чемпионата Эстонии

Команда "Раквере" сравняла счет в полуфинальной серии чемпионата Эстонии по волейболу против тартуского "Бигбанка".

Вторая встреча соперников состоялась накануне вечером в Раквере и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев площадки, передают в четверг, 6 апреля, "Новости спорта" на волне "Радио 4".

В составе победителей самым результативным оказался Сийм Пыллуяар, набравший 18 очков.

Третий поединок серии, которая проводится до 3-х побед одной из команд, пройдет в субботу в Тарту.

Во втором полуфинале встречаются столичный "Сельвер" и "Пярну". Первый матч серии выиграли таллиннцы.