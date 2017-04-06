Министр Анвельт наносит визит в Нарву

Министр внутренних дел Андрес Анвельт в четверг, 6 апреля, наносит визит в Нарву, чтобы познакомиться с местами потенциального расположения Нарвского корпуса колледжа МВД.

В ходе визита глава ведомства проведет также встречу с представителями горуправы, полицейскими, спасателями и местными жителями, передают утренние новости ETV+.

По словам Анвельта, учреждение в Нарве колледжа Академии внутренней безопасности окажет поддержку прежним направлениям развития, предоставив кадетам и госслужащим новые перспективы практики и обучения, а также повысив эффективность изучения предмета внутренней обороны в гимназиях Ида-Вирумаа.

Решение основать в Нарве колледж Академии МВД было принято на заседании кабмина в минувший четверг. Таким образом правительство сохранит нынешние учебные комплексы в Таллинне, Вяйке-Маарья и Пайкузе.

Цель кабмина - реализовать проект развития академии МВД в Нарве в 2019 году.