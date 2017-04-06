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В феврале число посетивших Эстонию туристов из России выросло на 80% ({{commentsTotal}})

Таллинн притягивает туристов со всего мира. Автор: ERR
Эстония
Эстония

В феврале 2017 года в гостиничных предприятиях Эстонии останавливались на ночлег 207 000 внутренних и зарубежных туристов, что на 13% больше, чем в тот же период предыдущего года. Причем число российских туристов выросло на 80%.

Услугами эстонских гостиниц воспользовались 113 000 иностранных и 94 000 внутренних туристов, сообщил в четверг, 6 апреля, Департамент статистики.

По сравнению с февралем прошлого года количество иностранных туристов увеличилось на 18%, а количество внутренних туристов выросло на 7%.

Как уточнил корреспондент портала rus.err.ee в ведомстве, в феврале 2016 года на ночлег в Эстонии останавливались 17 300 туристов из России - это на 7772 человека больше, чем в том же месяце прошлого года.

Из Финляндии приехало 54 155, из Латвии - 10 372 туристов. Число гостей из этих стран по сравнению с февралем прошлого года также выросло.

В основном туристы останавливались в Таллинне (75%), Пярну (7%), Тарту (5%) и в Ида-Вирумаа (4%).

От общего числа клиентов эстонских отелей 45% составили внутренние туристы. Из них 64% находились на отдыхе, а 23% - совершали рабочую поездку. В Харьюмаа останавливались 28%, в Пярнумаа - 18%,в Тартумаа - 12% внутренних туристов.

Свои услуги туристам в феврале предлагали 945 эстонских отелей и гостиниц. В распоряжении путешественников были 19 000 номеров и 43 000 спальных мест. Заполненными оказались 39% номеров и 31% спальных мест. В среднем сутки, проведенные в отеле, обходились в 33 евро — по сравнению с февралем 2016 года это на один евро дороже.

Редактор: Сергей Михайлов



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