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Переход на альтернативные источники энергии в Эстонии продолжает расти ({{commentsTotal}})

Интеграция возобновляемых источников энергии в сегмент электроэнергетики идет стремительным ходом. Автор: Postimees/Scanpix
Экономика
Экономика

Парки ветрогенераторов предприятия Enefit Taastuvenergia произвели в марте почти в два раза больше электричества, чем годом ранее.

Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила пресс-служба компании, отметив, что в состав Enefit Taastuvenergia входит четыре парка ветрогенераторов, которые произвели в марте более 23 гигаватт-часов возобновляемого электричества, что на 90% больше, чем в марте 2016 года. 

Произведенного объема возобновляемого электричества хватит 9300 домохозяйствам со средним уровнем потребления на год.

Руководитель Enefit Taastuvenergia Иннар Каазик сказал, что хороший объем производства был обеспечен стабильно сильным ветром в марте.

Станция по сжиганию отходов электростанции "Иру", которая также принадлежит Enefit Taastuvenergia, произвела в марте 12 гигаватт-часов электричества, что на 11% больше, чем годом ранее.

По данным администратора электросистемы Elering, находящиеся в Эстонии парки ветрогенераторов произвели в марте в общей сложности 68 гигаватт-часов электричества, что на 69% больше, чем годом ранее.

Enefit Taastuvenergia – это принадлежащее концерну Eesti Energia предприятие по производству возобновляемой энергии. Оно производит энергию из ветра, воды, биомассы и смешанных бытовых отходов. 

Производственные подразделения предприятия – это электростанция "Иру", парки ветрогенераторов "Аулепа", "Нарва", "Палдиски" и "Виртсу", а также станции совместного производства "Пайде" и "Валка". Кроме этого предприятие Enefit Taastuvenergia управляет гидроэлектростанциями "Кейла-Йоа" и "Линнамяэ".

Правительство объявило о своем желании выставить на биржу миноритарный пакет акций Enefit Taastuvenergia. В настоящее время концерн Eesti Energia занимается предварительным анализом вывода предприятия Enefit Taastuvenergia на биржу.

Редактор: Сергей Михайлов



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