Впервые за последние месяцы в феврале в Ида-Вирумаа выросло число туристов

После трех месяцев падения туристического потока подряд в феврале в Ида-Вируском уезде был зафиксирован рост числа туристов. Показатели растут за счет увеличивающегося числа гостей из-за рубежа. Особенно стремительно вырос турпоток из России.

Соответствующие данные в четверг, 6 апреля, корреспондент портала rus.err.ee получил в Департаменте статистики.

В феврале 2017 года услугами гостиничных предприятий Северо-Востока воспользовались в общей сложности 13 385 местных и иностранных туристов, что почти на 7% или на 877 человек больше, чем в тот же период годом ранее.

При этом число местных туристов продолжает сокращаться, а туристический поток из-за границы продолжает расти. Так, число внутренних туристов снизилось почти на 10% - с 9456 до 8584 человек. А вот зарубежный турпоток увеличился на 36% до 4801 человека.

Особенно стремительно увеличилось в регионе количество российских туристов - почти на 91% или на 1825 человек по сравнению с февралем 2016 года. Всего в феврале 2017 года в гостиницах Ида-Вирумаа останавливались на ночлег 3837 гостей из РФ.

В феврале этого года, как ранее сообщил rus.err.ee, в гостиничных предприятиях Эстонии остановились 207 000 внутренних и иностранных туристов, что на 13% превысило показатель февраля 2016 года.