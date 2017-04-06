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Эксперимент SEB: жизнь пенсионера требует жесткой финансовой дисциплины и находчивости ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография. Автор: Reuters/Scanpix
Эстония
Эстония

Инициированный SEB Elu- ja Pensionikindlustus эксперимент "Живу как пенсионер", в рамках которого представители разных поколений в течение месяца будут жить на пенсию, выявил первые статьи расхода, от которых приходится отказываться при выходе на пенсию.

Участники эксперимента в своих первых видеоблогах, которые посвящены бюджетированию пенсионных доходов, рассказали о первых расходах, от которых пришлось сразу же отказаться, чтобы к концу месяца свести концы с концами. Прежде всего приходится отказаться от планов, связанных с развлечением и питанием вне дома. Затем идут расходы на спортивные клубы, неразумные поездки на автомобиле и мелкие эмоциональные покупки, например, купленный на ходу стаканчик кофе. Участники эксперимента также подсчитали, насколько значительный урон кошельку наносят походы в гости, на дни рождения и встречи с друзьями-коллегами.

"Мы начали этот социальный эксперимент для того, чтобы еще раз привлечь внимание жителей Эстонии к проблематике резкого падения доходов с выходом на пенсию. Поскольку в Эстонии серьезно задумывается об обеспечении себя на пенсии всего 15% населения, в рамках этого эксперимента мы размышляем за все те 85%, которые еще не открыли для себя тему пенсии. Мы начали эксперимент, чтобы дать людям возможность увидеть посредством жизни наших блогеров, что случилось бы, если бы на пенсию пришлось уйти завтра. Прожить на пенсию можно, только отказавшись от удовольствий и постоянно думая о дополнительных источниках дохода", – пояснил член правления SEB Elu- ja Pensionikindlustuse Индрек Хольст суть эксперимента.

"Если и на пенсии мы хотим жить полноценной жизнью, пенсия должна составлять от последнего предпенсионного дохода не 40%, как сегодня нам должны обеспечить I и II ступени, а 60-75%. Для этого нужно вести сознательную и планомерную работу", – резюмирует Хольст тему.

По мнению всех участников эксперимента SEB, жизнь пенсионера требует жесткой финансовой дисциплины и изрядной находчивости, чтобы обеспечить себе возможности участия в жизни общества, здоровое питание и определенный уровень жизни. Участникам эксперимента предстоит жить на пенсию еще четыре недели.

С видеоблогами можно ознакомиться на домашней странице SEB.

В эксперименте принимают участие представители поколения X, Y и Z: Райн Резмельдт Уусен, менеджер по маркетингу CV.ee, блогер в YouTube, представитель поколения Z; Андрей Титов, ведущий программы на канале ETV+, главный редактор "MK-Эстония", представитель поколения Y; Мари Крумм, работник страховой фирмы, представитель поколения Х.

· Поколением Х называется поколение, родившееся в 1960 и 1970 годах, после имевшего место после Второй мировой войны бума рождаемости, и его отличительными чертами является отделенность от общества, нарушение его правил, отход от традиций своего сообщества.

· Поколение Y (рожденное в 1980-х и 1990-х) характеризуется как настроенное на жизнь в обществе, с ярко выраженным восприятием как местного, так глобального сообщества.

· Поколение Z (дети, рожденные в 1990-х) – это полностью смарт-ориентированное поколение, для которого произошедшая до них смарт-революция является жизненной реальностью и для которого на первом месте стоят ценности как экологии, так и здоровья и разумного хозяйствования.

Редактор: Ирина Киреева



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