СМИ: осужденный за шпионаж эстонский серопаспортник собирал данные на войска Западного округа

Житель Эстонии Арсен Мардалейшвили, приговоренный в России к 11 годам колонии за шпионаж, в ходе заседания в Мосгорсуде признался в сборе данных о войсках Западного военного округа.

Об этом в четверг, 6 апреля, передает Lenta.ru со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В ходе судебных заседаний Мардалейшвили (...) признал себя виновным в собирании и передаче представителям департамента охранной полиции МВД Эстонии за денежное вознаграждение составляющих государственную тайну сведений в отношении частей и соединений Западного военного округа", — говорится в сообщении.

Приговор Мардалейшвили был вынесен 3 апреля. Его признали виновным по статье 276 УК РФ ("Шпионаж") и приговорили к отбыванию наказания в колонии строгого режима.

Его уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа "совершенно секретно", поэтому подробности дела в суде не разглашали.

Как ранее писал rus.err.ee, по данным российских спецслужб, Мардалейшвили по заданию эстонской Полиции безопасности (КаПо) целенаправленно собирал секретные сведения военного характера о российской армии.

В ФСБ отметили, что утечка сведений военного характера за рубеж "могла нанести ущерб обороноспособности государства".

Уроженец Чукотки Арсен Мардалейшвили - эстонский серопаспортник. До 2010 года он был членом организации "Ночной дозор" и руководил ее отделением в Кохтла-Ярве. Мардалейшвили также выступал с предложением создать спортивно-патриотический клуб для русского населения в Эстонии.

Согласно данным Судебного регистра, в 2013 году он был приговорен к семи дням ареста за оборот наркотических и психотропных веществ в малом объеме.