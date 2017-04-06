На ERR стартует новый телесезон конкурса бизнес-проектов "Охота за умами"

В четверг, 6 апреля, в 21:40, в эфире ETV выйдет первый выпуск десятого конкурса бизнес-проектов "Охота за умами". Канал ETV+ покажет его с переводом на русский язык 8 апреля в 17:00.

В этом выпуске защищать свои идеи будут 100 команд, из которых 30 лучших поборются потом за призовой фонд в 60 000 евро. Телесезон проекта состоит из восьми передач.

Руководитель проекта "Охота за умами" из Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) Марион Раудсепп отметила, что в юбилейном сезоне ожидаются сюрпризы. "Начинающие предприниматели должны быть готовы к неожиданностям, также, как и наши команды. Кроме того, в этом году проект более международный. В числе ста лучших оказались одна команда из Москвы, одна команда из Риги, а также очень много смешанных команд, в которых есть как представители из Эстонии, так и иностранцы", – сказала она.

В этом году призовой фонд проекта составляет 60 000 евро. Победитель определится 25 мая в прямом эфире ETV.

Учредителем самого крупного эстонского конкурса бизнес-идей является EAS, партнером проекта выступает SEB, крупным спонсором является Elisa. Проект "Охота за умами" также поддерживают: Elering, Levira, Nasdaq, Tehnopol, Ülemiste City, Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital, города Пярну, Таллинн и Тарту, Тартуский центр креативных разработок, волость Виймси и волостная управа Выру.