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Убытки Stockmann в Эстонии сократились в прошлом году до 774 000 евро ({{commentsTotal}})

Экономика
Экономика

Выручка AS Stockmann сократилась в 2016 году на 5% до 46,7 млн евро, фирма сократила убытки с 946 000 до 774 000 евро.

На этот год фирма прогнозирует умеренный рост продаж, отмечает Stockmann в отчете за финансовый год.

В прошлом году фирма инвестировала в основной капитал 101 430 евро. Среднее число работников сократилось на 8 до 373 человек, расходы на зарплату выросли на 0,5% до 4,1 млн евро.

Концерн Stockmann планирует к 2018 году добиться прибыли от своей сети торговых центров, в том числе расположенного в Таллинне торгового центра, сказал исполнительный директор Stockmann Лаури Вейялайнен на прошедшей в ноябре прошлого года в Таллинне пресс-конференции. По его словам, у Stockmann во всех странах, где он действует, есть лояльные клиенты, но общее число посетителей немного cнизилось. "Мы хотим вернуть доверие клиентов", – сказал он тогда.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS



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