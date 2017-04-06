Сборная Эстонии по футболу поднялась на 18 мест в рейтинге ФИФА

В опубликованном в четверг, 6 апреля, рейтинге эстонские футболисты переместились со 119-й на 101-ю строчку, которую делят вместе с национальными командами Литвы, Индии и Никарагуа.

Сборная Латвии в новом рейтинге опустилась на 13 мест, занимая 124-ю позицию.

Лидером рейтинга ФИФА стала сборная Бразилии, оттеснившая на вторую строчку национальную команду Аргентины. На третьем месте продолжает находиться сборная Германии.

Лучшим положением сборной Эстонии в рейтинге было 47-е место, которое она занимала в марте 2012 года. А вот в октябре 2008 эстонская команда занимала 137-ю строчку, что было худшим результатом в ее истории.