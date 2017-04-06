Детям-веганам грозят проблемы со здоровьем

В течение последних 10 лет увеличилось число детей, вынужденных из-за родителей питаться только растительной пищей. Между тем врачи все чаще сталкиваются с молодыми людьми, у которых возникли серьезные проблемы со здоровьем, поскольку еда не обеспечивает их необходимыми элементами.

По словам доктора Аннели Тальвик, винить надо не веганство как способ питания, а родителей, которые не в курсе, из каких принципов исходит питание растительной пищей.

Эстонское общество веганов пишет в своем обращении к общественности, что крупнейшая в мире организация питания придерживается мнения, что осознанное веганское питание полезно на любом этапе жизни.

Между тем, руководитель Общества педиатров Эстонии Юлле Эйнберг отмечает, что растительное питание наносит вред здоровью детей, а для младенцев оно даже смертельно опасно.

Педиатр Клиники Тартуского университета Хели Грюнберг, ссылаясь на исследования, также утверждает, что риски для здоровья есть.

"Дефицит витаминов и ряда минеральных веществ вызывает риски, прежде всего, недостатка железа, витамина В12, что очень важно для развития нервной системы младенцев и процесса кроветворения. Также в случае длительной веганской диеты может возникнуть недостаток кальция", – отметила Грюнберг.

Доктор добавила, что ребенок, который вынужден питаться веганской пищей из-за родителей, должен быть под постоянным надзором, например, семейного врача.

"Родители в одиночку не справятся с наблюдением, и если семья вегенов, то родители могли бы понимать, что младенцам веганство не подходит", – заверила она.

По словам семейного врача Аннели Тальвик, она не может винить в этой ситуации веганство как способ питания, скорее, родителей, которые сделали свой выбор неосознанно.

По ее словам, если родитель несведущ в своем выборе, то и врачи не могут занимать более мягкую позицию.

"У нас были случаи, когда на прием приходит голодный ребенок, так как он не смог разжевать кусочки цветной капусты, которые ему предложила мама. Это может быть полезно, но речь может идти и о радикальном случае, когда мама своим неведением вредит ребенку", – сказала Тальвик.

По словам доктора, важно соблюдать баланс и быть информированным о том, что и как делать, чтобы не навредить здоровью.