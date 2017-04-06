В Петербурге в жилом доме обезвредили бомбу

В жилом доме в Санкт-Петербурге утром в четверг, 6 апреля, было найдено и обезврежено взрывное устройство. Задержаны несколько человек.

Правоохранительные органы взяли штурмом квартиру доме 22 по Товарищескому проспекту в Петербурге. Очевидцы рассказали, что из квартиры вывели в наручниках троих мужчин. Жильцы дома были эвакуированы. По словам главы администрации Невского района Константина Серова, жильцов заселяют обратно в их квартиры. В доме продолжают работать следователи, передает Интерфакс.

Связаны ли задержанные жильцы дома в Невском районе с терактом 3 апреля, не сообщается.

СК: в Петербурге задержаны знакомые террориста из метро

Следователи задержали в Санкт-Петербурге знакомых подозреваемого в совершении теракта в метро Акбаржона Джалилова. Сколько именно человек были задержаны, в Следственном комитете не уточнили, но все они – выходцы из Средней Азии.

В ведомстве добавили, что по месту жительства обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, передает Meduza.io.

СК в своем пресс-релизе никак не прокомментировал утверждения главы Невского района Петербурга Константина Серова о том, что в одном из жилых домов города обезврежена бомба. При этом источник Интерфакса заявил, что у предполагаемых сообщников Джалилова нашли элементы взрывчатки.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел теракт. По версии следствия, террорист-смертник подорвался в вагоне поезда. Погибли 14 человек (включая террориста), более 50 получили ранения. В совершении теракта подозревают 22-летнего выходца из Киргизии.