Инспекция: в колодцах в районе Сонда и Тапа следов загрязнения не найдено

Сотрудники Инспекции окружающей среды на данный момент не нашли в колодцах в районе железнодорожных станций Сонда и Тапа в Вирумаа связанного с недавней протечкой химикатов загрязнения и продолжают мониторинг.

До сих пор в Сонда или Тапа не выявлено критической ситуации, от населения также не поступало сообщений о загрязнении, сообщила BNS в четверг пресс-секретарь инспекции Лейли Туул.

"В Сонда, где вытекла большая часть химикатов, Эстонский центр экологических исследований (EKUK) неделю назад взял пробы в трех местах, две из них содержали загрязняющее вещество", – сказала Туул. Она добавила, что концентрация протекшего вещества была ниже установленных для грунтовых вод норм, но заметно, что загрязнение распространяется из-за рельефа местности в восточном и северо-восточном направлении.

Во вторник инспекторы взяли пробы из расположенной в Сонда канавы, примерно в 400 метрах от места утечки, но результат анализа пока неизвестен.

"В том, что касается расположенных вблизи железной дороги шахтных колодцев, на данный момент ничего подозрительного не выявлено. Волостная управа связалась с жителями и предупредила их. Мы продолжаем мониторинг окрестностей в сотрудничестве с волостью", – сказала Туул.

Eesti Raudtee вечером 5 апреля приступила к ликвидации загрязнения грунта сольвентом между железнодорожными станциями Тапа и Сонда. Для ликвидации загрязнения используется средство Hydrobreak Power, водным раствором которого обрабатывается загрязненная почва, средство помогает разложить и ликвидировать попавшие в почву химикалии. По прошествии десяти дней после первой обработки будет проведена дополнительная проверка и при необходимости обработку проведут повторно.

Работы проводят с помощью специализированного железнодорожного состава Eesti Raudtee, из нижнего слива цистерн которого раствор попадает в загрязненные районы.

В прошлый понедельник из двух цистерн железнодорожного состава между станциями Сонда и Тапа вытекло в общей сложности 51,9 тонн сольвента.