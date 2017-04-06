Swedbank прогнозирует Эстонии не только рост безработицы, но и нехватку рабочей силы

По оценке банка Swedbank, в Эстонии в ближайшее время продолжится рост безработицы. Вместе с тем для предприятий по-прежнему будет оставаться серьезной проблемой дефицит рабочей силы.

Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила пресс-служба финансово-кредитного учреждения.

По оценке главного экономиста Swedbank Тыну Мерстина, количество безработных увеличит реформа трудоспособности.

Уровень безработицы повысится до 7,6% в текущем году и до 7,9% – в следующем, прогнозирует Swedbank. Однако предприятия продолжат испытывать нехватку квалифицированной рабочей силы, по-прежнему будет расти и число вакансий.

Продолжат в Эстонии расти и цены, прогнозируют макроаналитики банка.

"В основном из-за удорожания сырья и повышения акцизов, рост цен в этом году ускорится до 3%. В следующем году ускорение роста цен несколько затормозится. Поскольку номинальный рост зарплат замедлится, а цены повысятся, рост реальной покупательной способности наемных работников в этом году должен резко замедлиться, что может ограничить спрос. Реальный рост доходов от продаж в розничной торговле уже замедляется", - считает Тыну Мертсина.

"В связи со значительным повышением необлагаемого налога, в следующем году существенно ускорится рост нетто-зарплаты наемных работников. Это повысит покупательную способность населения и вновь усилит частное потребление", - добавил Мертсина.

Экономика Эстонии вырастет в этом году на 2,2%, а в следующем - на 2,8%, прогнозирует Swedbank в своем свежем обзоре.