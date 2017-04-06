Магазин эко-продукции Looduspere отзывает партию кунжутной пасты Schock’s из-за сальмонеллы

Ветеринарно-пищевой департамент через систему быстрого оповещения RASFF получил информацию о том, что в одной партии греческой кунжутной пасты Schock’s выявлены бактерии сальмонеллы.

В период с 22.06.2016 по 20.03.2017 в Эстонию было поставлено 72 банки из этой партии.

В связи с этим магазин экологической продукции Looduspere OÜ, продававший этот товар, просит вернуть кунжутную пасту Schock`s (Sesam La Creme 320 г; сроком годности до 01/02/2018). Возврату подлежит только партия с кодом EAN 4006084001106.

Для возврата продукции следует обращаться в магазины Looduspere или звонить по телефону 6396 881.