Европарламент одобрил отмену виз для Украины

За законопроект проголосовал 521 депутат, при 75 голосах против и 36 воздержавшихся, передает meduza.io.

Для вступления силу безвизового режима с Украиной документ должен утвердить Совет ЕС.

Евросоюз и Украина начали переговоры о возможности введения безвизового режима в 2008 году. В 2015 году Еврокомиссия объявила, что Украина выполнила все пункты плана подготовки к безвизовому режиму.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, во время визита в Киев в феврале, заявил, что решение об отмене виз для граждан Украины будет принято до лета.

В 2017 году ЕС ввел безвизовый режим для Грузии, он вступил в силу в конце марта.