Совет Нарвского музея наполовину сменился

Нарвская гоуправа 5 апреля сменила всех своих трех представителей в совете Нарвского музея, который состоит из шести членов и который покинули мэр Тармо Таммисте, вице-мэр Вячеслав Коновалов и член Нарвского горсобрания Антс Кутти. Их места заняли члены горсобрания Алексей Мяги и Илья Федоров, в совет вошел также экс-директор Нарвского музея Эльдар Эфендиев.

Новый член совета Алексей Мяги выразил надежду, что смена представителей города как-то поможет вывести музей из финансового тупика, однако о выделении остальных 200 000 евро речь пока не идет - все зависит от того, как руководство музея будет сотрудничать с аудиторами, пишет rus.postimees.

Вопрос о внеочередной проверке Нарвского музея обсуждался в конце марта нарвскими политиками-центристами, которые решили выделить на такой аудит 5000 евро из городского бюджета.

"При первом ознакомлении с материалами музея у меня уже возникли вопросы. Например, кто утверждал штатное расписание, почему у некоторых работников такие высокие зарплаты", - сказал Мяги, добавив, что сейчас имеются предпосылки к постановке вопроса о смене руководства Нарвского музея.