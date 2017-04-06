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Правительство поддержало проект разрешения роботам-самоходам передвигаться по улицам ({{commentsTotal}})

Робот-курьер Starship. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Правительство на заседании в четверг одобрило поправки к закону о дорожном движении, которые содержат определение робота-самохода и правила его движения.

Исполняющий обязанности премьер-министра министр здоровья и труда Евгений Осиновский отметил, что сейчас в роботах-самоходах заинтересован главным образом торговый сектор, преимущественно курьерские фирмы.

Согласно инициированному экономической комиссией Рийгикогу проекту, роботом-самоходом является движущееся со скоростью до 6 км/ч преимущественно по тротуару и хотя бы частично автоматически транспортное средство, которое получает информацию об окружающих условиях с помощью разных устройств, сообщил пресс-секретарь правительства. Робот должен быть способен двигаться частично или полностью без непосредственного контроля водителя. Высота робота не должна превышать один метр, длина до 1,2 метра, ширина до 80 см, масса до 50 кг. Спереди и по бокам должны быть белые светоотражатели, а сзади красный, в темное время суток спереди должны гореть белые огни, а сзади красные.

Пользователем робота может быть гражданин Эстонии в возрасте не менее 18 лет, он должен обладать необходимыми для пользования роботом навыками и быть трезвым. Пользователь обязан заключить страхование ответственности. Для идентификации пользователя робот должен быть снабжен четким идентификационным номером, именем и номером телефона пользователя.

Робот-самоход использует для движения тротуары, велосипедные дорожки и дорожки для легкого транспорта. Робот пересекает улицу по пешеходным переходам.

Сейчас определению робота-самохода отвечает разработанный эстонской фирмой Starship Technologies OU робот-курьер.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS



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