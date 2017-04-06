Обвинительный акт по делу Дмитрия Линтера вернули в прокуратуру

В четверг, 6 апреля, в Харьюском уездном суде состоялось предварительное заседание по делу общественного деятеля Дмитрия Линтера (43), которого обвиняют в уклонении от уплаты алиментов. По решению суда, обвинительный акт вернули в прокуратуру.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь суда Кристина Отс.

По ее словам, на заседании защитник Линтера Наталия Лаусмаа потребовала вернуть обвинительный акт в прокуратуру, поскольку он не соответствует требованиям уголовно-процессуального кодекса, а по оценке прокурора, это ходатайство следовало отклонить.

"Суд, ознакомившись с материалами уголовного дела, представленными ходатайствами и позициями сторон, посчитал, что обвинительный акт следует вернуть в прокуратуру и принял соответствующее постановление", - добавила пресс-секретарь.

Как ранее сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Пыхьяской окружной прокуратуре, в рамках уголовного дела Линтеру предъявлены обвинения в намеренном неисполнении своих обязанностей по содержанию ребенка.

Согласно обвинению, на протяжении многих лет он уклонялся от уплаты алиментов. Общая сумма задолженности к сегодняшнему дню превысила 9000 евро.

В случае, если суд признает Линтера виновным, ему грозит до одного года лишения свободы.

9 мая прошлого года Дмитрий Линтер собирался провести в Таллинне акцию "Бессмертный полк", но был на 14 часов задержан Полицией безопасности в качестве свидетеля и не смог принять участие в шествии.

В 2007 году Дмитрий Линтер выступал против переноса установленного на Тынисмяги в Таллинне памятника. В апреле того же года его арестовали по обвинению в организации массовых беспорядков, но позднее дело развалилось в суде.

Линтер, а также проходившие вместе с ним в роли обвиняемых Максим Рева, Марк Сирык и Димитрий Кленский, были оправданы.