Осиновский: введение налога на сладкие напитки в Эстонии заставит и Coca-Cola снизить сахар

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский считает, что даже такие мировые бренды как Coca-Cola и Pepsi начнут снижать содержание сахара в своей продукции из-за запланированного введения в Эстонии в следующем году налога на напитки, содержащие более 5 г сахара на 100 мл.

В среду, 5 апреля, правительство одобрило концепцию, направленную на то, чтобы с помощью мер налоговой политики мотивировать производителей снижать содержания сахара в своей продукции.

На пресс-конференции правительства Осиновский сказал, что эта мера обеспечивает простую логику: налог или акциз должен быть многоступенчатым, чтобы производители постепенно могли менять состав своей продукции, то есть снизить содержание сахара.

"Наша цель не в том, чтобы сделать нынешние продукты дороже, мы хотим вынудить производителей снизить содержание сахара в своей продукции. Опыт других стран показывает, что так и будет", - сказал министр.

Министерство финансов, опираясь на опыт других стран, утверждает, что производители в первые же годы снизят содержание сахара, чтобы избежать уплаты налога. По словам Осиновского, таким образом удастся добиться как цели повышения здоровья населения, поскольку в продукции будет меньше сахара, так и того, что продукция не подорожает.

Он отметил, что важной частью концепции является то, что большинство напитков остаются исключенными из налогообложения. Под налог попадают напитки, в которых содержание сахара превышает 5 граммов на 100 мл. Производители продукции, в которой этот предел выше, могут снизить содержание сахара и не платить налог.

"Хотя такой вопрос может показаться странным - действительно ли Coca-Cola уменьшит содержание сахара - я предсказываю, что, да", - прогнозирует Осиновский. Он привел в пример, что содержание сахара в продукции таких гигантов как Coca-Cola и Pepsi в разных странах различается в несколько раз.

Осиновский одобрил предложение производителей о том, что ставки налога будут вводиться постепенно, чтобы у производителей был переходный период.

"Если подумать, что в следующем году компания Coca-Cola должна мгновенно снизить содержание сахара в два раза, то, вероятно, многим людям такой напиток не понравится и они не будут его покупать. Опыт других стран показывает, что если содержание сахара уменьшать постепенно, то люди этого даже не заметят", - добавил Осиновский.