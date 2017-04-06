В Ляэнемаа автомобиль вылетел в кювет, погиб молодой мужчина

В ночь на 6 апреля в Ляэнемаа погиб 29-летний пассажир вылетевшей в кювет автомашины.

В 2:37 в ночь на четверг полиции сообщили о ДТП на первом километре дороги Ору-Соолу-Ялуксе в волости Ляэне-Нигула, сообщил BNS пресс-секретарь Ляэнеской префектуры полиции. На повороте водитель легковой машины Mercedes-Benz потерял управление, автомобиль выбросило в кювет, где она врезалась в дерево.

Погиб сидевший рядом с водителем 29-летний мужчина. Водитель 1995 года рождения получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу в Таллинн.

На месте трагедии допустимая скорость составляла 50 км/час, асфальтовое покрытие в момент ДТП было сухим. Полиция установила, что оба находившиеся в автомашине человека были пристегнуты ремнями безопасности. Был ли трезв водитель, установит экспертиза.

Для выяснения обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело.