У EVR Cargo на 39% подскочили доходы от аренды вагонов

Госкомпания EVR Cargo подвела итоги за 2016 год: убыток составил 189 000 евро, обороты - почти 52 млн евро. Грузооборот компании сократился на 15% При этом в компании отметили рост доходов от сдачи в аренду вагонов на 39%.

Обороты компании в 2016 году сократились почти на 20% по сравнению с 2015 годом и составили 51,8 млн евро. Основная причина - сокращение грузов, перевозимых по железной дороге, особенно это касается транзитных грузов.

В 2016 году компания перевезла 10,7 млн тонн, что на 8% меньше, чем было в 2015 году. Больше всего сократились перевозки транзитных грузов (на 17%), составив 6,2 млн тонн. За счет перевозки грузов компания получила доход в размере почти 38 млн евро. Это на 15,4% меньше, чем было в 2015 году.

По словам председателя правления EVR Cargo Рауля Тоомсалу, весь прошлый год прошел под знаком контроля затрат и сокращения расходов.

Тем не менее, в компании отметили, что на рынке изменился баланс между спросом и предложением вагонов, что отразилось на росте цен на их аренду. В прошлом году доходы от аренды вагонов выросли на 39% до 1,5 млн евро.