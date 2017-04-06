Профессор ТТУ о налоге на сахар: с такими методами мы далеко не уедем

Снижение содержания сахара в продуктах питания должно начинаться с того, как мы воспитываем детей и что мы им предлагаем пить. Такими же методами, как налог на сахар, цели не достигнуть, считает эмерит-профессор Таллинского технического университета Райво Вокк.

Жители Эстонии потребляют слишком много сахара, но недавние исследования Института развития здоровья (TAI) показали, что потребление безалкогольных напитков незначительно снизилось, сказал Вокк в интервью Vikerraadio.

Введение налога, по его мнению, должно быть обосновано, но о планируемом сейчас налоге на сахар рано говорить, как о способе уменьшить риск здоровью. Поэтому Вокк не поддерживает эти идеи.

"Мне кажется, что острие направлено на что-то другое. Несомненно, я понимаю, что это одна из возможностей правительства заработать деньги. Но так ли это, как представляется, я сомневаюсь", - сказал Вокк.

Он привел пример, что в подслащенных йогуртах содержание сахара достигает 12%, столько же, сколько в среднем в особенно сладком лимонаде. Но йогурты и другие молочные продукты рекомендуется потреблять. Некоторые хлопья для завтрака содержат столько же сахара, сколько и безалкогольные напитки, попадающие под налогообложение.

"Поэтому, я считаю, что это не совсем корректно. В здоровье следует вкладывать, но делать это надо правильно" - пояснил почетный профессор.

"Возникает вопрос, откуда ребенок получает больше сахара, из напитков? По-моему, все начинается с того, как мы растим маленьких детей и что мы предлагаем им пить. С этого надо начинать. Я видел достаточно кампаний в своей жизни, и против курения, и против алкоголя. С такими методами мы далеко не уйдем".

Эксперт в области продуктов питания считает, что введение налога на сахар поставит в сложную ситуацию производителей сахара, а не потребителей. Потребитель покупает то, что ему нравится, а производитель должен продавать все свои продукты.

"То, что безалкогольный напиток буден на 20 центов дороже, ничего не изменит", - считает Вокк.

Правительство одобрило концепцию, направленную на то, чтобы стимулировать производителей уменьшать содержание сахара в своей продукции. После того, как налоговые изменения вступят в силу, цена на безалкогольные напитки, в которых содержится от 5 до 8 граммов сахара на 100 мл, повысится в среднем на 35%, на напитки с более высоким содержанием сахара цена вырастет в среднем на 50%.

Ожидается, что поступления в госбюджет от нового налога составят 24 млн евро.