В Таллинне высадят более 24 000 саженцев весенних цветов

Таллинский департамент окружающей среды начал высадку весенних цветов: за две недели на клумбах и в вазах появятся 24 360 саженцев, постепенно зацветут 80 000 луковичных цветов.

62 цветущие клумбы и вазона украсят город, в том числе у памятника Эдуарду Вильде, напротив театра "Эстония", в Саду датского короля, на Тынисмяги, в Полицейском саду и т.д. 70 000 луковиц ждут пробуждения на бульваре Сыпрузе.

К Яанову дню весенние цветы будут заменены на летние виды.