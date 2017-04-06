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В Таллинне высадят более 24 000 саженцев весенних цветов ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография. Автор: TASS/Scanpix
Разное
Разное

Таллинский департамент окружающей среды начал высадку весенних цветов: за две недели на клумбах и в вазах появятся 24 360 саженцев, постепенно зацветут 80 000 луковичных цветов.

62 цветущие клумбы и вазона украсят город, в том числе у памятника Эдуарду Вильде, напротив театра "Эстония", в Саду датского короля, на Тынисмяги, в Полицейском саду и т.д. 70 000 луковиц ждут пробуждения на бульваре Сыпрузе.

К Яанову дню весенние цветы будут заменены на летние виды.

Редактор: Ирина Киреева



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