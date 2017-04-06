Суд приговорил убившего соседа к 14 годам тюрьмы

Суд счел доказанной вину 39-летнего Рене Петерсона в убийстве и незаконном применении огнестрельного оружия. Прокурор требовал для подсудимого 15-летнего тюремного срока, адвокат просил оправдать его подзащитного, поскольку, по его оценке, Рене не был вменяемым.

Согласно обвинению, Рене, проживавший в многоквартирном доме по улице Валуоя в Вильянди, 15 апреля прошлого года стрелял в дверь расположенной этажом выше его жилища закрытой квартиры, где в это время находились женщина и маленький ребенок, которые, к счастью, не пострадали. Затем Рене стрелял в находившихся на лестничной площадке мужчину и женщину и попал в спину 39-летнему мужчине, который от полученного ранения скончался на месте происшествия. До этого, согласно обвинению, Рене сходил в магазин и купил инструменты, чтобы вскрыть сейф и достать принадлежавшее его родственнику оружие Nagan.

Обвиняемый признал свою вину.

По признанию родственников, у подсудимого были ранее проблемы с психическим здоровьем. До этого трагического случая мать Рене неоднократно пыталась обеспечить сына помощью и поместить его на психиатрическое лечение, однако, по ее словам, эту меру не сочли необходимой, тогда как мать, наблюдавшая за состоянием здоровья Рене, была убеждена, что он нуждается в продолжительном стационарном лечении.

Женщина решила в конце концов обратиться за помощью в городской социальный департамент, откуда к 15 часам 15 апреля получила договоренность о возможности лечения, но было уже поздно, поскольку трагедия разыгралась за три часа до этого. Накануне трагического дня мать Рене побывала в отделении экстренной медицины Вильяндиской больницы, откуда ее отправили в больницу Ямеяла, однако и там она не получила помощи.