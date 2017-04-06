Правительство сокращает время электронного голосования

Правительство приняло решение сократить время электронного голосования. Для большего удобства избирателей планируется создать электронный регистр избирателей. Он позволит не только голосовать не по месту жительства, но и избежать трех дней простоя, которые сейчас предваряют главный день выборов. Оппозиция уверена: решение кабмина подрывает авторитет Эстонии, передает «Актуальная камера».

Правительство сегодня поддержало законопроект, согласно которому время электронных и предварительных выборов должно совпадать и соответствовать одному из принципов Конституции - принципу единообразия выбора.

"Для того, чтобы повысить единообразие выборов - чтобы все избиратели смогли принять свое избирательное решение в фактически равных условиях, правительство решило поддержать сокращение самого периода голосования до 7 дней. Это означает, что в будущем мы сможем говорить об избирательной неделе", - пояснил министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

По словам министра, это не означает сокращения количества дней, выделенных для предвыборного или электронного голосования, поскольку сегодня они заканчиваются за 3 суток до фактического дня выборов. Эти три дня бездействия обусловлены тем, что электронный регистр избирателей отсутствует и списки предварительно проголосовавших передаются в избирком на бумаге. Электронный регистр позволит и в эти три дня затишья принимать голоса избирателей.

"Прежде всего, следует выделить финансы для разработки этого проекта. Незамедлительно. Когда проект будет технически готов, тогда можно разработать закон для того, чтобы открыть в Эстонии регистр избирателей. В результате его появления каждый сможет сделать свой выбор на том избирательном участке, в котором он желает или рядом с которым он находится. Также станет возможным электронное голосование в день выборов. Успеем ли мы сделать пилотный проект к следующим выборам, выяснится в ходе его разработки", - добавил министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Стоимость электронного регистра - полмиллиона евро. До сих пор электронное голосование начиналось за 10 дней и заканчивалось за 4 дня до главного дня выборов. Предварительное голосование длилось в период с 6-го по 4-й день накануне выборов.

Партия реформ, предложившая увеличить период электронного голосования, критикует желание центристов его сократить.

"Почему Центристская партия хочет это уничтожить? Несмотря на то, что Эстония известна в мире как э-страна и у нас таких возможностей очень много. Теперь мы посылаем сигнал, что у нас здесь что-то нехорошо", - комментирует председатель фракции Партии реформ Ханно Певкур.

Правительство планирует разработать новую систему голосования к парламентским выборам 2019 года.