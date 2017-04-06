Колледж МВД в Нарве построят на улице Кереса

В ходе своего визита в Нарву министр МВД Андрес Анвельт сказал, что самое подходящее место для строительства колледжа Академии внутренних дел - это территория на улице Кереса, где раньше располагался колледж Тартуского университета.

Рядом с пустующим зданием колледжа ТУ находится старое здание студенческого общежития и заброшенный стадион.

По словам Анвельта, новое здание колледжа Академии внутренних дел будет построено в самом центре Нарвы. В новом комплексе будут помещения для учебы, проживания и занятий спортом. "И мы надеемся, будет построен бассейн, которым смогут пользоваться и горожане". Строительство бассейна зависит от решения правительства.

Ежегодно в регионе будут проходить практику до 400 курсантов, а в Нарве смогут учиться 50 студентов.

Общая стоимость строительства составит почти 13 млн евро.