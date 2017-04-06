Актуальная камера 06.04.2017 (18:00)

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский считает, что даже такие мировые бренды как Coca-Cola и Pepsi начнут снижать содержание сахара в своей продукции из-за запланированного введения в Эстонии в следующем году налога на напитки, содержащие более 5 г сахара на 100 мл.
Снижение содержания сахара в продуктах питания должно начинаться с того, как мы воспитываем детей и что мы им предлагаем пить. Такими же методами, как налог на сахар, цели не достигнуть, считает эмерит-профессор Таллинского технического университета Райво Вокк.
МИД выделил трем гражданским объединениям Эстонии 150 000 евро на помощь внутренним беженцам и пострадавшим от конфликта в Украине.