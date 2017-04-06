Актуальная камера 06.04.2017 (18:00)

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский считает, что даже такие мировые бренды как Coca-Cola и Pepsi начнут снижать содержание сахара в своей продукции из-за запланированного введения в Эстонии в следующем году налога на напитки, содержащие более 5 г сахара на 100 мл.