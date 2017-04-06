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Норвегия построит первый в мире судоходный морской тоннель ({{commentsTotal}})

В Норвегии построят судоходный тоннель. Автор: AFP/Scanpix
Разное
Разное

Норвегия сообщила о планах построить первый в мире судоходный морской тоннель. Длина тоннеля через норвежский полуостров Стад составит 1,7 км, ширина - 36 метров.

Тоннель избавит суда от необходимости обходить полуостров Стад, прибрежные воды которого еще со времен викингов из-за сильных ветров в этом районе пользуются дурной славой у моряков.

"Правительство сейчас обеспечивает более безопасный и более надежный путь по самым опасным водам вдоль берегов Норвегии", - заявил министр транспорта Норвегии Кетил Солвик-Олсен, сообщает Би-Би-Си.

Тоннели для небольших речных судов существуют и в других регионах мира. Например, часть Лангедокского канала на юге Франции представляет собой тоннель.

Однако тоннель через полуостров Стад является первым морским тоннелем, который будет способен пропускать грузовые и пассажирские суда водоизмещением до 16 тысяч тонн, в том числе и популярный у норвежцев экспресс Берген-Киркенес. Расстояние между поверхностью воды и потолком тоннеля, как планируется, составит 49 метров.

В первую очередь тоннель будет предназначен для прохода пассажирских судов. Предполагается, что для судов, длина которых меньше 70 метров, проход по тоннелю будет бесплатным.

Стоимость проекта по строительству канала оценивается в 2,7 млрд норвежских крон (около 314 млн долларов). Как ожидается, сооружение тоннеля начнется в 2019 году, его планируется построить за три-четыре года. По данным авторов проекта, инженерам придется взорвать приблизительно 8 млн тонн горной породы.

Редактор: Артур Тооман



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