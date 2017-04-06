В пятницу тепло и дождливо

Ночью небольшая и переменная облачность. Местами туман. Ветер западных направлений от 2 до 9 м/с. Столбики термометров опустятся до трех градусов ниже нуля. Кое-где теплее - до плюс двух градусов.

И если ночью осадков не будет, то днем во многих местах пойдет дождь. Ближе к вечеру на западе Эстонии небо прояснится. Подует ветер западных направлений от 4 до 9, вечером на северо-западном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха от 5 - 10 градусов выше нуля.