Новый президент Эстонского союза гимнастики намерен возродить в стране спортивную гимнастику

Эстонский союз гимнастики объединяет 6 разных видов этого спорта, при этом только два из них являются олимпийскими - художественная гимнастика и прыжки на батуте.

Помимо этого в союз входят клубы по спортивной акробатике, групповой эстетической гимнастике, групповой акробатике и любительской оздоровительной гимнастики. Всего около 17 тысяч спортсменов и любителей. Больше в Эстонии занимаются только футболом. А вот популярной в мире классической спортивной гимнастики в Эстонии фактически нет.

Возможно ли ее возрождение, такой вопрос был задан новому президенту Эстонского союза Пеэтеру Тийшлеру.

"К сожалению, спортивная гимнастика в Эстонии не существует. Мы единственная в Европе страна, где нет спортивной гимнастики. И у нас есть конкретный план восстанавливать этот вид в Эстонии, то есть построить новый зал, найти оборудование и начать с нуля возвращать спортивную гимнастику", - ответил президент Эстонского союза гимнастики Пеэтер Тишлер.

Новое правление союза и президент будут работать ближайшие три года до конца олимпийского цикла. Цели довольно ясные.

"Через три года у нас будет зал, где смогут заниматься не только спортивной гимнастикой, но и другими видами акробатики. Потом, я надеюсь, у нас художественная гимнастика еще имеет шансы попасть на Олимпиаду. И вообще я хотел бы, чтобы гимнастика в Эстонии развивалась еще больше. Сейчас мы на втором месте после футбола, но я думаю, что скоро мы догоним и этот вид спорта будет еще более популярным", - рассказал о планах Тишлер.